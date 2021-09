Principe Filippo, per le tribù Vanuatu era il “dio” del Prince Philip Movement (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Principe Filippo è stata una colonna portante della Famiglia Reale e della vita della regina Elisabetta. Ma nessuno potrebbe immaginare che per alcuni popoli si tratti di una divinità. Accade, però, nei villaggi di Yakel e Yaohnanen, dove è perfino sorto il Prince Philip Movement. Ecco di che cosa si tratta. La “religione” basata intorno alla figura del Principe Filippo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilè stata una colonna portante della Famiglia Reale e della vita della regina Elisabetta. Ma nessuno potrebbe immaginare che per alcuni popoli si tratti di una divinità. Accade, però, nei villaggi di Yakel e Yaohnanen, dove è perfino sorto il. Ecco di che cosa si tratta. La “religione” basata intorno alla figura del… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Silvialotti66 : @mushka_mushk Tobias molto molto bravo io lo adoro in #Outlander ha interpretato così bene i due Randall .È stato c… - VanityFairIt : Anche la diciassettenne primogenita del principe Edoardo e di Sophie Wessex, in un nuovo documentario della Bbc, ha… - infoitcultura : Harry, ricordo speciale del Principe Filippo: cos’ha svelato nel documentario, il dettaglio privato - infoitcultura : Principe Carlo, rivelazione sbalorditiva: quelle parole inaspettate di Filippo in punto di morte - FilippoCarmigna : Harry, il ricordo speciale del Principe Filippo: cos’ha svelato nel documentario -