Previsioni Meteo del Pomeriggio di Venerdì 24 Settembre 2021

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco ledel 24a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 24? Alancora tempo asciutto con locali addensamenti su Liguria e Friuli, ampie schiarite altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati