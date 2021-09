Ospina: "Ora siamo una squadra più calma, Spalletti ci trasmette fiducia. Osimhen? Vuole dare tutto per Napoli" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il portiere del Napoli, David Ospina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi della squadra, di Spalletti e di quanto fatto nelle prime giornate di campionato. Ecco quanto evidenziato "Con la Sampdoria ho fatto qualche bella parata, ma per me l'importante è il risultato della squadra. Quella su Adrien Silva è stata una bella parata, ma è servita soprattutto perché era un momento importante, eravamo 1-0 ed era importante restare in vantaggio in questa partita difficile. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Stiamo facendo bene ma la strada è lunga, il campionato è iniziato in questo momento. Spalletti? Con lui stiamo lavorando bene, ha tanta esperienza e ci dà molta fiducia. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Il portiere del, David, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kissparlando degli obiettivi della, die di quanto fatto nelle prime giornate di campionato. Ecco quanto evidenziato "Con la Sampdoria ho fatto qualche bella parata, ma per me l'importante è il risultato della. Quella su Adrien Silva è stata una bella parata, ma è servita sopratperché era un momento importante, eravamo 1-0 ed era importante restare in vantaggio in questa partita difficile. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Stiamo facendo bene ma la strada è lunga, il campionato è iniziato in questo momento.? Con lui stiamo lavorando bene, ha tanta esperienza e ci dà molta. ...

