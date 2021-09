No vax sale sul palco e interrompe Letta a Trieste, il segretario Pd: “Tutto questo è figlio dell’ambiguità creata da politica irresponsabile” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il vaccino è verità?”. “Il vaccino è libertà”. Il comizio di Enrico Letta a Trieste, a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Francesco Russo, è stato interrotto da una no vax che è salita sul palco interrompendo l’iniziativa del segretario Pd. Dopo uno scambio di battute, la signora è stata allontanata e Letta ha ripreso il suo intervento: “Purtroppo Tutto questo è figlio di una grande ambiguità che la politica irresponsabile ha creato – ha detto il segretario – Da una parte ci siamo noi, dall’altra l’irresponsabilità di quei partiti che hanno deciso di flirtare con questi concetti, cercando dei voti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il vaccino è verità?”. “Il vaccino è libertà”. Il comizio di Enrico, a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Francesco Russo, è stato interrotto da una no vax che è salita sulndo l’iniziativa delPd. Dopo uno scambio di battute, la signora è stata allontanata eha ripreso il suo intervento: “Purtroppodi una grande ambiguità che laha creato – ha detto il– Da una parte ci siamo noi, dall’altra l’irresponsabilità di quei partiti che hanno deciso di flirtare con questi concetti, cercando dei voti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

