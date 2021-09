Michetti: Malagrotta? Nessuna preclusione ideologica (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Malagrotta? Io non ho preclusioni ideologiche. L’importante è che ci sia massimo rispetto dei tetti di compatibilità con la salute umana, massimo impatto con l’innovazione tecnologica. Inoltre, deve esserci il rispetto delle aree e una conformità a quelli che sono i precetti normativi che governano l’urbanistica, l’edilizia e l’ambiente locale”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, a margine di un incontro a Unindustria, rispondendo in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri da Guido Bertolaso, favorevole alla riapertura di Malagrotta. Il candidato del centrodestra ha anche sottolineato che “queste decisioni vengono prese a valle di un’istruttoria che si può fare nel momento in cui ci si insedia. Noi dobbiamo sapere la quantità e la qualità del rifiuto che produce Roma – ha continuato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “? Io non ho preclusioni ideologiche. L’importante è che ci sia massimo rispetto dei tetti di compatibilità con la salute umana, massimo impatto con l’innovazione tecnologica. Inoltre, deve esserci il rispetto delle aree e una conformità a quelli che sono i precetti normativi che governano l’urbanistica, l’edilizia e l’ambiente locale”. Lo ha detto Enrico, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, a margine di un incontro a Unindustria, rispondendo in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri da Guido Bertolaso, favorevole alla riapertura di. Il candidato del centrodestra ha anche sottolineato che “queste decisioni vengono prese a valle di un’istruttoria che si può fare nel momento in cui ci si insedia. Noi dobbiamo sapere la quantità e la qualità del rifiuto che produce Roma – ha continuato ...

Advertising

paolo_r_2012 : Michetti: Malagrotta? Nessuna preclusione ideologica - Roma – “Malagrotta? Io non ho preclusioni ideologiche. L’imp… - bista92 : E #Michetti perse le elezioni #Bertolaso #Malagrotta - ivocamic : RT @BB54196217: @ChiodiDonatella @ivocamic Ho votato la Raggi che aveva in programma 'basta discariche' ha firmato delibera il 31 dic '19… - BB54196217 : @ChiodiDonatella @ivocamic Ho votato la Raggi che aveva in programma 'basta discariche' ha firmato delibera il 31… -