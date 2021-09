Meteo 24 settembre: torna il caldo sull’Italia (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo le previsioni Meteo di venerdì 24 settembre tornerà su tutta Italia l’anticiclone africano che porterà un aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud. Nonostante l’inizio ufficiale dell’autunno, anche oggi 24 settembre, il Meteo prevede una temperatura quasi estiva, caratterizzata da un tempo stabile e soleggiato. in crescita le temperature a causa del progressivo avvicinamento dell’anticiclone Nord-Africano. Il nuovo rialzo termico si avvertirà in modo più sensibile nelle regioni del Sud e Isole, dove si raggiungeranno valori intorno ai 30 gradi. Temperature in rialzo soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Per quanto riguarda i settori del Nord Italia e del centro si prospettano dei giorni all’insegna del malttempo, in particolare previsto per domenica. Ecco le rpevisioni ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo le previsionidi venerdì 24tornerà su tutta Italia l’anticiclone africano che porterà un aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud. Nonostante l’inizio ufficiale dell’autunno, anche oggi 24, ilprevede una temperatura quasi estiva, caratterizzata da un tempo stabile e soleggiato. in crescita le temperature a causa del progressivo avvicinamento dell’anticiclone Nord-Africano. Il nuovo rialzo termico si avvertirà in modo più sensibile nelle regioni del Sud e Isole, dove si raggiungeranno valori intorno ai 30 gradi. Temperature in rialzo soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Per quanto riguarda i settori del Nord Italia e del centro si prospettano dei giorni all’insegna del malttempo, in particolare previsto per domenica. Ecco le rpevisioni ...

