L'Ispettorato del lavoro (Inl) nella sua relazione annuale conferma che nel 2020 ci sono state 42000 dimissioni consensuali di genitori con figli da 0 a 3 anni. La stragrande maggioranza, il 77 per cento, mamme. Meno dell'anno precedente, forse per l'utilizzo dello smart working. E anche questo meriterebbe una riflessione. Se per gli uomini la ragione della dimissione è stato il cambio di posto di lavoro, per le donne, per 3 su 4, la ragione è stata la difficoltà di conciliare il lavoro con la cura dei figli. In un paese civile, e pure in crisi demografica, questi dati, confermati di anno in anno, provocherebbero una reazione immediata ed energica. Così non è. Cosi non è stato. L'Istat già da tempo ha previsto che nel corso del 2021 le nascite saranno inferiori alla soglia psicologica delle 400000 unità. La pandemia c'entra in parte, ...

Ultime Notizie dalla rete : Maternità lavoro Maternità e lavoro non vanno d'accordo. L'Italia ha un problema Di rinuncia alla maternità e di rinuncia al lavoro. Infatti nascono molti meno bambini di quanto le persone avrebbero desiderato. In mezzo, tra il loro desiderio e quella rinuncia c'è stata in questi ...

Pubblicati i dati sulle dimissioni volontarie per maternità relativi all'anno 2020 Diffusi dal Ministero del Lavoro i dati sulle dimissioni volontarie per maternità relativi al 2020 , l'anno cruciale della pandemia e che ha costretto la popolazione alle lunghe quarantene. In questo contesto a gettare la ...

