Malore per Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter portato d'urgenza in ospedale. Si è accasciato al suolo

Malore per Tom Felton, l'attore tra i protagonisti della saga di Harry Potter si è accasciato al suolo durante una partita di golf. Trasportato d'urgenza in ospedale, al momento le sue condizioni non sono state rese note. L'attore è ancora amatissimo e seguitissimo dai fan sui social, a distanza di 10 anni dalla fine delle riprese della saga cinematografica Felton è rimasto legatissimo al suo ruolo di Draco Malfoy e all'intero mondo creato dalla penna della scrittrice J.K. Rowling. Durante i mesi più duri del lockdown aveva anche organizzato una reunion virtuale del cast. Tom Felton ha partecipato anche ad altre produzioni come The Flash e Origin.

