LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: a breve si comincia (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore della Classic Grand Besançon Doubs, i Paesi Bassi di Olav Kooij e Marijn van den Berg, la Francia di Alexis Renard e Matis Louvel e i padroni di casa del Belgio che schierano giovani del calibro del campione d’Europa Thibau Nys e di Arnaud De Lie. 13.16 Primo tratto in linea completamente pianeggiante, poi due tornate dei due circuiti con gli strappi per i ragazzi under 23. 13.13 Percorso diverso quello degli under 23: 161,1 chilometri da Anversa a Lovanio. 13.10 La partenza della gara under 23 è prevista alle 13.25. 13.07 Un percorso quello belga che non lascia un attimo di fiato ed è ricco di incertezza a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore della Classic Grand Besançon Doubs, i Paesi Bassi di Olav Kooij e Marijn van den Berg, la Francia di Alexis Renard e Matis Louvel e i padroni di casa del Belgio che schierano giovani del calibro del campione d’Europa Thibau Nys e di Arnaud De Lie. 13.16 Primo tratto in linea completamente pianeggiante, poi due tornate dei due circuiti con gli strappi per i ragazzi under 23. 13.13 Percorso diverso quello degli under 23: 161,1 chilometri da Anversa a Lovanio. 13.10 La partenza della gara under 23 è prevista alle 13.25. 13.07 Un percorso quello belga che non lascia un attimo di fiato ed è ricco di incertezza a ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Tornano in pista i ragazzi! ????????? Segui i mondiali di ciclismo LIVE dalle 08:00 su discovery+ ??????… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Tornano in pista i ragazzi! ????????? Segui i mondiali di ciclismo LIVE dalle 08:00 su discovery+ ?????? #EurosportCICLISMO |… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre fuggitivi gruppo a 40” - #Ciclismo #Mondiali #juniores… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre fuggitivi gruppo a 50”. Caduto Bonetto - #Ciclismo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre uomini al comando caduto Uijtdebroeks - #Ciclismo #Mondiali… -