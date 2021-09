“L’hanno ucciso”. La 7, Tv Sotto Choc: trovato morto in casa (Di venerdì 24 settembre 2021) Foto a fine articolo. Giallo nel quartiere di Prati, a Roma. Un regista di 61 anni, Massimo Manni, è stato trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione in circonvallazione Clodia, in camera da letto. Sul caso indaga la polizia dopo la segnalazione del 118, intervenuto con i vigili del fuoco su richiesta del fratello e della sorella del sessantunenne che non avevano notizie di lui da alcuni giorni ed erano preoccupati. Il corpo si trovava disteso sul pavimento, con macchie di sangue ora al vaglio degli investigatori. Nell’appartamento sono state rinvenute anche alcune confezioni di medicinali, e si attende l’esito dell’autopsia nei prossimi giorni. Il pm di turno, Francesco Saverio Musolino, ha aperto un fascicolo per omicidio in attesa di risultati degli accertamenti autoptici disposti dallo stesso magistrato. Dai primi ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 settembre 2021) Foto a fine articolo. Giallo nel quartiere di Prati, a Roma. Un regista di 61 anni, Massimo Manni, è statogiovedì pomeriggio nella sua abitazione in circonvallazione Clodia, in camera da letto. Sul caso indaga la polizia dopo la segnalazione del 118, intervenuto con i vigili del fuoco su richiesta del fratello e della sorella del sessantunenne che non avevano notizie di lui da alcuni giorni ed erano preoccupati. Il corpo si trovava disteso sul pavimento, con macchie di sangue ora al vaglio degli investigatori. Nell’appartamento sono state rinvenute anche alcune confezioni di medicinali, e si attende l’esito dell’autopsia nei prossimi giorni. Il pm di turno, Francesco Saverio Musolino, ha aperto un fascicolo per omicidio in attesa di risultati degli accertamenti autoptici disposti dallo stesso magistrato. Dai primi ...

