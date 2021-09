Lagarde: Ue poco esposta. In Italia bond sottoscritti da Fideuram e Mediobanca (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la Federal Reserve anche la Bce getta acqua sul fuoco dei timori sul contagio finanziario sui mercati internazionali da parte dell’imminente default di Evergrande, il secondo operatore cinese del real estate gravato da un fardello di 305 miliardi di dollari di debito. "Stiamo monitorando” la crisi del gigante immobiliare del Dragone "e oggi ho avuto un briefing perchè penso che tutti i mercati finanziari siano interconnessi", ma "in Europa e nell'area dell'euro, in particolare, l'esposizione diretta è limitata”, ha tranquillizzato gli investitori e gli operatori finanziari Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, in una intervista all'emittente Cnbc. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la Federal Reserve anche la Bce getta acqua sul fuoco dei timori sul contagio finanziario sui mercati internazionali da parte dell’imminente default di Evergrande, il secondo operatore cinese del real estate gravato da un fardello di 305 miliardi di dollari di debito. "Stiamo monitorando” la crisi del gigante immobiliare del Dragone "e oggi ho avuto un briefing perchè penso che tutti i mercati finanziari siano interconnessi", ma "in Europa e nell'area dell'euro, in particolare, l'esposizione diretta è limitata”, ha tranquillizzato gli investitori e gli operatori finanziari Christine, presidente della Banca Centrale Europea, in una intervista all'emittente Cnbc. Segui su affarni.it

Advertising

simopieranni : RT @AndreaPira: Il colosso immobiliare ha chiuso la sessione in Asia perdendo l'11,6%. Ieri l'avvertimento di Pechino: sta arrivando la te… - AndreaPira : Il colosso immobiliare ha chiuso la sessione in Asia perdendo l'11,6%. Ieri l'avvertimento di Pechino: sta arrivan… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Evergrande, Lagarde: Ue poco esposta. In Italia bond a Fideuram-Mediobanca - Affaritaliani : Evergrande, Lagarde: Ue poco esposta. In Italia bond a Fideuram-Mediobanca -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde poco Evergrande a rischio default: "Prepararsi al peggio" Dall'Unione Europea, Christine Lagarde della BCE ha fatto sapere che le banche dell'eurozona sono poco esposte. Anche il presidente della Fed Jerome Powell ha minimizzato sul rischio contagio. La ...

Evergrande, Lagarde: Ue poco esposta. In Italia bond a Fideuram - Mediobanca Alla domanda se l' Eurotower fosse preparato alla prospettiva di un caotico effetto a catena globale in caso di crollo di Evergrande, Lagarde ha precisato che ' per il momento, quello che stiamo ...

Evergrande, Lagarde: Ue poco esposta. In Italia bond a Fideuram-Mediobanca Affaritaliani.it Evergrande a rischio default: “Prepararsi al peggio” Evergrande va verso il default. La crisi del colosso immobiliare cinese si è concretizzata, visto che l’azienda non è riuscita a pagare delle cedole ai suoi investitori che dovevano essere saladate ne ...

Evergrande un rischio e una opportunità. Lagarde: Europa poco esposta Evergrande è sia un rischio per l'economia cinese e mondiale, che una opportunità per gli investitori attivi nel mercato asiatico. La situazione attuale.

Dall'Unione Europea, Christinedella BCE ha fatto sapere che le banche dell'eurozona sonoesposte. Anche il presidente della Fed Jerome Powell ha minimizzato sul rischio contagio. La ...Alla domanda se l' Eurotower fosse preparato alla prospettiva di un caotico effetto a catena globale in caso di crollo di Evergrande,ha precisato che ' per il momento, quello che stiamo ...Evergrande va verso il default. La crisi del colosso immobiliare cinese si è concretizzata, visto che l’azienda non è riuscita a pagare delle cedole ai suoi investitori che dovevano essere saladate ne ...Evergrande è sia un rischio per l'economia cinese e mondiale, che una opportunità per gli investitori attivi nel mercato asiatico. La situazione attuale.