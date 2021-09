In ribasso le Borse europee, atteso intervento Powell (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici dei principali listini europei, Milano inclusa, frenati dal peggioramento dell’indice IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania. Segnali deboli arrivano anche dai future statunitensi in attesa dell’intervento del presidente della Fed Jerome Powell e di altri due membri del Fomc. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla crisi del colosso Evergrande. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. L’Oro continua gli scambi a 1.756,2 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,80%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,31 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +101 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici dei principali listini europei, Milano inclusa, frenati dal peggioramento dell’indice IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania. Segnali deboli arrivano anche dai future statunitensi in attesa dell’del presidente della Fed Jeromee di altri due membri del Fomc. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla crisi del colosso Evergrande. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. L’Oro continua gli scambi a 1.756,2 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,80%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,31 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +101 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo ...

