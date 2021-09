Il leghista Siri | «Meglio i tamponi dei vaccini | non diffondono il virus»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’era al voto di fiducia in Senato sull’uso del Green Pass a scuola. E c’è un perché, che afferma di ripetere da tempo: per lui la norma non va bene perché «moltissimi individui vaccinati in possesso del “pass” continuano purtroppo a diffondere ilsoprattutto sui luoghi di lavoro».il tampone. In un’intervista a Il Mattino, il senatore della Lega Armandoparla della sua visione rispetto al certificato verde e spiega la sua assenza al voto “nonostante” l’appoggio del Carroccio all’attuale governo Draghi. I, secondo, dovrebbero essere estesi a tutti ed essere gratis. L’ex sottosegretario non rivela se si è vaccinato o meno – ma di avere un test negativo in tasca, «che è quello che conta». Assicura che i suoi dubbi su contagi e vaccinazione sono gli stessi del leader ...