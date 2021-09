Il Contesuicidio non avverrà se il M5s si manterrà ben differenziato dal Pd (Di venerdì 24 settembre 2021) Il problema esiste. L’ha evidenziato nel suo stile molto spiccio e tagliente sul Fatto Quotidiano di lunedì 20 settembre Selvaggia Lucarelli e si tratta del rischio che dopo il Conticidio ci tocchi assistere al Contesuicidio. A dire il vero non esiste da oggi o dall’ultima performance televisiva di Conte a cui non ho assistito perché non c’ero e soprattutto perché ho una certa allergia al “Formigli style” e a quella che ritengo la sua greve faziosità (a mio avviso, ha toccato apici inarrivabili nei confronti di Virginia Raggi e dei rappresentanti del M5S, non del tutto omologati al Pd). Come era fin troppo facile prevedere, “l’operazione calzino” ovvero rivoltare quello che era stato il movimento di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio nel partito-di-Conte-alleato-naturale-del-Pd auspicata, propugnata, magnificata da troppi falsi amici del M5S sta producendo effetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il problema esiste. L’ha evidenziato nel suo stile molto spiccio e tagliente sul Fatto Quotidiano di lunedì 20 settembre Selvaggia Lucarelli e si tratta del rischio che dopo il Conticidio ci tocchi assistere al. A dire il vero non esiste da oggi o dall’ultima performance televisiva di Conte a cui non ho assistito perché non c’ero e soprattutto perché ho una certa allergia al “Formigli style” e a quella che ritengo la sua greve faziosità (a mio avviso, ha toccato apici inarrivabili nei confronti di Virginia Raggi e dei rappresentanti del M5S, non del tutto omologati al Pd). Come era fin troppo facile prevedere, “l’operazione calzino” ovvero rivoltare quello che era stato il movimento di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio nel partito-di-Conte-alleato-naturale-del-Pd auspicata, propugnata, magnificata da troppi falsi amici del M5S sta producendo effetti ...

