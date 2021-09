Huawei Nova Serie 9: arrivano in Cina due nuovi mid range (Di venerdì 24 settembre 2021) Huawei ha da poco annunciato in Cina la sua nuova Serie dedicata agli smartphone mid range con la presentazione del Huawei Nova 9 e 9 Pro. Entrambi i modelli si presentano con un display OLED, quattro fotocamere da 50 MP e il chipset Snapdragon 778G 4G di casa Qualcomm (ciò si traduce in niente 5G per questi smartphone). Caratteristiche tecniche Il Huawei Nova 9 Pro ha un display piu’ grande con due fotocamere selfie da 32 MP, raffreddamento al grafene e ricarica rapida fino a 100 W tramite USB-C. Il resto delle caratteristiche tecniche sono uguali su entrambi gli smartphone cosi come il design. A bordo troviamo l’ultimo HarmonyOS 2 di Huawei. Il Huawei Nova 9 presenta un display OLED da 6.57 pollici ... Leggi su all-i-tech (Di venerdì 24 settembre 2021)ha da poco annunciato inla sua nuovadedicata agli smartphone midcon la presentazione del9 e 9 Pro. Entrambi i modelli si presentano con un display OLED, quattro fotocamere da 50 MP e il chipset Snapdragon 778G 4G di casa Qualcomm (ciò si traduce in niente 5G per questi smartphone). Caratteristiche tecniche Il9 Pro ha un display piu’ grande con due fotocamere selfie da 32 MP, raffreddamento al grafene e ricarica rapida fino a 100 W tramite USB-C. Il resto delle caratteristiche tecniche sono uguali su entrambi gli smartphone cosi come il design. A bordo troviamo l’ultimo HarmonyOS 2 di. Il9 presenta un display OLED da 6.57 pollici ...

