Grande Fratello Vip 2021: doccia 'birichina' per Nicola Pisu – Video (Di venerdì 24 settembre 2021) Nicola Pisu doccia con "sorpresa" per i telespettatori per Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 2021. Il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre si lavava per "farsi bello" per la puntata del reality in onda stasera, è infatti incappato in un piccolo e incidente a luci rosse. In quel determinato momento, i telespettatori hanno infatti potuto vedere il pene del giovane che aveva leggermente abbassato il costume per lavare tutto ma proprio tutto… Una visione, frutto di una doccia un po' troppo birichina, che ha fatto divertire (e perché no, incuriosire) chi in quel momento stava spiando le gesta dei concorrenti del reality, che stasera si prepara a tornare in onda con il quarto appuntamento serale.

