Il 26 settembre 2014, nello stato messicano di Guerrero, 43 ragazzi sono scomparsi dopo essere stati fermati dalla polizia. La ricostruzione di una giornata che ha cambiato per sempre il paese, dall'archivio di Internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Sul green pass Giorgia Meloni dovrebbe ripassare un po' di logica Io piuttosto ci tengo a far risaltare un paralogismo: se una classe va in quarantena perché uno studente è contagiato, e se gli studenti entrano a scuola senza bisogno di green pass, allora il fatto ...

Gli studenti scomparsi che interrogano il Messico ... hanno ucciso sei persone, ne hanno ferite altre venti e hanno fatto "sparire" 43 studenti. Il cadavere di una delle vittime è stato trovato in un campo la mattina dopo. Gli assassini hanno reso ...

Gli studenti: "Vaccino? Il virus non c’è più" il Resto del Carlino Scuola: preside Pertini (Lucca), ‘ogni sabato 860 studenti in dad, esperienza da non buttare’ Condividi questo articolo:Roma, 24 set. (Adnkronos) – La didattica a distanza non sempre dispiace. “E’ un’esperienza che non va buttata. Noi abbiamo scelto di mantenere un giorno di Ddi (Didattica dig ...

Sul green pass Giorgia Meloni dovrebbe ripassare un po' di logica Secondo la leader di Fratelli d'Italia il certificato verde non funziona perché "abbiamo duecento classi in dad". È sicura di avere il senso delle proporzioni?

