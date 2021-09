Giulia Salemi e il grande successo di una scoperta fatta tre anni fa. Ecco di che si tratta! (Di venerdì 24 settembre 2021) Il successo (preannunciato) di uno dei beauty brand più “J-cool” del momento L’influencer persiana Giulia Salemi sa come prendersi cura della propria bellezza. Dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, infatti, Giulia risulta sempre impeccabile, soprattutto se si tratta di sopracciglia. Uno dei suoi punti forti, non a caso, è proprio lo sguardo e le sopracciglia che lo incorniciano: curate, folte, ben definite e, ultimante, pettinate all’insù come da trend di stagione. IL SEGRETO PER SOPRACCIGLIA FOLTE Più di tre anni fa, Giulia scopre il siero J-Cool Brows sviluppato da Jenny Amapola, una vera e propria guru delle sopracciglia e dei prodotti dedicati alla loro bellezza. Il siero J-Cool diventa un must have in poche settimane, ottenendo feedback positivi non solo da parte di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Il(preannunciato) di uno dei beauty brand più “J-cool” del momento L’influencer persianasa come prendersi cura della propria bellezza. Dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, infatti,risulta sempre impeccabile, soprattutto se si tratta di sopracciglia. Uno dei suoi punti forti, non a caso, è proprio lo sguardo e le sopracciglia che lo incorniciano: curate, folte, ben definite e, ultimante, pettinate all’insù come da trend di stagione. IL SEGRETO PER SOPRACCIGLIA FOLTE Più di trefa,scopre il siero J-Cool Brows sviluppato da Jenny Amapola, una vera e propria guru delle sopracciglia e dei prodotti dedicati alla loro bellezza. Il siero J-Cool diventa un must have in poche settimane, ottenendo feedback positivi non solo da parte di ...

