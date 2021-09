Fortunato: “Napoli-Cagliari? non c’è partita. Povero Mazzarri” (Di sabato 25 settembre 2021) Enzo Fortunato, ex team manager del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Fortunato tra le altre cose si è soffermato su Napoli-Cagliari, prossima sfida casalinga degli azzurri di Spalletti. “Ho lavorato nel Cagliari e sono stato molto bene. Sono stato sempre tifoso del Napoli e lo porto sempre del cuore ma onestamente non c’è storia domenica: il Napoli in questo momento esprime il miglior calcio insieme al Milan. Mi spiace per il Cagliari, poi Mazzarri è appena arrivato e non ha la bacchetta magica. Domenica scorsa con la Lazio poteva anche vincere. Negli scontri diretti ha preso un punto, situazione difficile. Ho visto il presidente ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021) Enzo, ex team manager del, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.tra le altre cose si è soffermato su, prossima sfida casalinga degli azzurri di Spalletti. “Ho lavorato nele sono stato molto bene. Sono stato sempre tifoso dele lo porto sempre del cuore ma onestamente non c’è storia domenica: ilin questo momento esprime il miglior calcio insieme al Milan. Mi spiace per il, poiè appena arrivato e non ha la bacchetta magica. Domenica scorsa con la Lazio poteva anche vincere. Negli scontri diretti ha preso un punto, situazione difficile. Ho visto il presidente ...

