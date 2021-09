Elezioni 2021, a Roma il servizio di trasporto ai seggi per diversamente abili (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – In occasione delle Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ed Elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio uninominale 11 – Roma – quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 del 3 e 4 ottobre, l’Amministrazione Capitolina ha istituito un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi per gli elettori diversamente abili, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per usufruire del servizio gli interessati dovranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia di Roma Capitale, da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– In occasione delleamministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, edsuppletive della Camera dei Deputati nel Collegio uninominale 11 –– quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 del 3 e 4 ottobre, l’Amministrazione Capitolina ha istituito undidalle abitazioni aiper gli elettori, ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per usufruire delgli interessati dovranno telefonare ai numeri 0667692540 e 0667692541 del Comando della Polizia diCapitale, da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore ...

