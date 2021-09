Dune – Recensione della space opera di Denis Villeneuve (Di venerdì 24 settembre 2021) Sontuoso. Questo è il termine che meglio descrive Dune il nuovo kolossal di Denis Villeneuve in sala dal 16 Settembre. Una produzione immensa, ambiziosa e che ha puntato fin dal concepimento del progetto alla realizzazione di una vera e propria space opera capace di riportare sul grande schermo la grandezza del ciclo letterario. Fin dal 1965 con l’ uscita del primo romanzo, Herbert ha impostato le coordinate per quello che è diventato uno dei generi (letterari e cinematografici) più prolifici della storia. La fantascienza affascina e crea una mitologia capace di trasportare lo spettatore in un’ altra dimensione. Una realtà fatta di casate, lotte per il potere, profezie svelate e ambientazioni da pelle d’oca. Una fedelissima riproduzione su grande schermo della prima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Sontuoso. Questo è il termine che meglio descriveil nuovo kolossal diin sala dal 16 Settembre. Una produzione immensa, ambiziosa e che ha puntato fin dal concepimento del progetto alla realizzazione di una vera e propriacapace di riportare sul grande schermo la grandezza del ciclo letterario. Fin dal 1965 con l’ uscita del primo romanzo, Herbert ha impostato le coordinate per quello che è diventato uno dei generi (letterari e cinematografici) più prolificistoria. La fantascienza affascina e crea una mitologia capace di trasportare lo spettatore in un’ altra dimensione. Una realtà fatta di casate, lotte per il potere, profezie svelate e ambientazioni da pelle d’oca. Una fedelissima riproduzione su grande schermoprima ...

Advertising

RDigitaleit : Siamo felici di presentarvi la recensione di Dune, uno dei film più attesi del 2021, sia per l'imponente cast prese… - fonsoaca97 : Dune, la recensione: è il film dell’anno? - - zonedout_247 : recensione semi-onesta di dune: timoteo sei un fregno zendaya sei una fregna poi non c'ho capito un cazzo ma la musica era carina. - _paperhouses : Comunque riassunto/recensione di Dune: non ci ho capito un cazzo - FilippoDMaver : RT @ulaulaman: Domani alle 22:30. Nel frattempo ripassatevi tutto con la recensione del film e dei libri di #FrankHerbert e una digressione… -