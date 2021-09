Disco Elysium: The Final Cut per Switch ha una data di uscita (Di venerdì 24 settembre 2021) Disco Elysium: The Final Cut ha Finalmente una data di uscita per Switch. L'RPG sarà giocabile sulla portatile ibrida di Nintendo a partire dal 12 ottobre. Disco Elysium: The Final Cut aggiunge alcuni miglioramenti e nuovi contenuti, ma soprattutto aggiunge la recitazione vocale completa. Non è un compito da poco considerando che ci sono centinaia di personaggi e, secondo gli sviluppatori, ci sono oltre 1 milione di parole recitate nella nuova versione del gioco. E su Switch, Disco Elysium avrà un'interfaccia utente rielaborata e un testo più grande per adattarlo alla modalità portatile. A differenza di un gioco di ruolo tradizionale, Disco ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021): TheCut hamente unadiper. L'RPG sarà giocabile sulla portatile ibrida di Nintendo a partire dal 12 ottobre.: TheCut aggiunge alcuni miglioramenti e nuovi contenuti, ma soprattutto aggiunge la recitazione vocale completa. Non è un compito da poco considerando che ci sono centinaia di personaggi e, secondo gli sviluppatori, ci sono oltre 1 milione di parole recitate nella nuova versione del gioco. E suavrà un'interfaccia utente rielaborata e un testo più grande per adattarlo alla modalità portatile. A differenza di un gioco di ruolo tradizionale,...

Advertising

Zhronne : RT @Eurogamer_it: Annunciata la data di uscita di #DiscoElysium: The Final Cut per #Switch. - GamesPaladinsIT : L'attesa è finita, detective! DISCO ELYSIUM - The FINAL CUT, il pluripremiato GDR investigativo, arriva su Switch… - Julio_Arnes : Resoconto #NintendoDirect di ieri: Bene Bayonetta 3 (finalmente), interesse per Metroid Dread, Kirby e La Terra Per… - bustowo : ultimo post del direct pero disco elysium tambien que ilusion y lo de animal crossing no ironicamente hype ?? - DrGayscotto : @dwarvenbeard I miei soldi li possono avere il problema è il tempo, solo tra KOTOR e Disco Elysium sono non so quante ore -