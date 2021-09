(Di venerdì 24 settembre 2021) Laprosegue i festeggiamenti per idi attività. Sabato 25 settembre, dalle 16.30, è in programma una nuova tappa del calendario di iniziative previste per l'importante traguardo ...

Advertising

Nazione_Arezzo : “CuciniAMO60”, un cooking show per i sessant’anni della Sgrevi -

Ultime Notizie dalla rete : CuciniAMO60 cooking

La Nazione

L'appuntamento sarà ospitato dallo showroom della Sgrevi in via Galvani e troverà il proprio fulcro nelshow "" tenuto da chef Shady Hasbun, cuoco noto per le sue partecipazioni a ...L'appuntamento sarà ospitato dallo showroom della Sgrevi in via Galvani e troverà il proprio fulcro nelshow "" tenuto da chef Shady Hasbun, cuoco noto per le sue partecipazioni a ...