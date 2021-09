Covid | l' indice Rt Italia scende a 0 | 82

(Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Ancora in calo l'Rt in, che, nell'ultima settimana di monitoraggio,a 0,82 contro lo 0,85 dei sette giorni precedenti. In netta discesa l'incidenza, che torna sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti a 45 casi per centomila (la scorsa settimana era a 54, quella precedente a 64). E' quanto emerge dall'analisi della cabina di regia riunita questa mattina.

In Italia cala l'incidenza dei casi, così come l'di trasmissibilità Rt. E restano quattro le regioni a rischio moderato. Questi i punti salienti della bozza del monitoraggio dell'Iss all'esame della cabina di regia che ...... calo dell'Rt in Italia, che si attesta a 0,82, in calo rispetto alla rilevazione della ...settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero Salute sull'epidemia da- 19 ...In netta discesa l'incidenza, che torna sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti, a 45 casi per centomila ...Cala a 45 casi l’incidenza settimanale a livello nazionale. In netto calo anche l’ incidenza del contagio ogni 100mila abitanti, che per il periodo 17-23 settembre è scesa a 45 casi ogni 100 mila abit ...