Covid, De Luca: “A oggi quadro e dati rassicuranti in Campania” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPara di “dati ad oggi rassicuranti sul piano nazionale e regionale”, in merito alla situazione Covid il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Non registriamo picchi di contagio, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive – dice in diretta Fb. – Dopo la prima settimana dall’ inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPara di “adsul piano nazionale e regionale”, in merito alla situazioneil governatore della, Vincenzo De. “Non registriamo picchi di contagio, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive – dice in diretta Fb. – Dopo la prima settimana dall’ inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per undi maggiore certezza ma adilè rassicurante”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fanpage : 'Cioè tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi per fare i fatti tuoi che non ti vuoi vaccinare e a… - anteprima24 : ** #Covid, De Luca: 'A oggi quadro e #Dati rassicuranti in #Campania' ** - Yogaolic : De Luca dice di preoccuparsi x la vaccinazione obbligatoria x i bimbi che riguarda la difterite,la meningite etc. e… - Yogaolic : De Luca nel suo consueto appuntamento dice che la situazione campana sul COVID è sotto controllo ma si registra un… - luca_pasello : RT @AdolfoTasinato: Tachipirina e vigile attesa di finire in ospedale. Perché far morire tanta gente invece di intervenire? Addirittura si… -