Cos' ha fatto Vlahovic? Gol di tacco al volo in allenamento

(Di venerdì 24 settembre 2021) I profili ufficiali della Fiorentina hanno pubblicato questo video in cui l'attaccante si esibisce in un gol pazzesco. Un gesto eseguito dacon una naturalezza impressionante

Advertising

NicolaPorro : Guardate cos'ha fatto questo professore coraggioso e sentite cosa ci ha detto... ?? - ilriformista : Il giornale di @Travaglio elenca a casaccio “poco di buono”, alcuni vittime di malagiustizia, firmatari del… - bassarelli : @Cambiacasacca @Ba1974Ba Cos’hanno fatto, scusa????? - DonatoVitaliano : @MaurizioIlBrig1 'Con i brigatisti lo Stato non tratta' e hanno fatto uccidere Aldo Moro. Con la mafia ci hanno fat… - Ninanina1215 : @Pdorkmerson E hai fatto bene, mio caro. Io non ero convinta, quindi mai mangiato, poi ho saputo di cos'è fatto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos fatto

ilGiornale.it

I profili ufficiali della Fiorentina hanno pubblicato questo video in cui l'attaccante si esibisce in un gol pazzesco. Un gesto eseguito da Vlahovic con una naturalezza impressionanteInoltre sembra che lo storico opinionista abbiaun gesto che non è proprio andato giù al cavaliere napoletano . Scopriamo insieme'è successo.È iniziata la quarta puntata del Grande Fratello Vip stasera ci sarà la prima eliminazione di questa sesta edizione del reality show. A contendersi la permanenza nella casa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Il bollettino: 3.797 nuovi casi e 52 morti. Tasso di positività a 1,4%. LIVE ...