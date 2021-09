“Cercatela in acqua”: la segnalazione su Saman Abbas. E intanto sull’estradizione… (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre dal Pakistan arriva l’ok per l’estradizione dei genitori di Saman Abbas, torna in auge l’ipotesi, sorta dopo una segnalazione anonima, che il corpo della 18enne sia stato occultato in acqua Ulteriori sviluppi emergono nel caso di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane scomparsa a Reggio Emilia lo scorso 30 aprile dopo essersi opposta a un matrimonio forzato organizzato dalla famiglia assieme a un cugino. LEGGI ANCHE => Diciottenne scomparsa, si teme il peggio: si indaga sui genitori per omicidio Nella giornata di ieri il ministro della Giustizia Cartabia ha richiesto l’estradizione di entrambi i genitori, accusati di aver pianificato l’omicidio della figlia, il cui esecutore materiale sarebbe lo zio, arrestato in questi giorni a Parigi. LEGGI ANCHE ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre dal Pakistan arriva l’ok per l’estradizione dei genitori di, torna in auge l’ipotesi, sorta dopo unaanonima, che il corpo della 18enne sia stato occultato inUlteriori sviluppi emergono nel caso di, la 18enne di origini pakistane scomparsa a Reggio Emilia lo scorso 30 aprile dopo essersi opposta a un matrimonio forzato organizzato dalla famiglia assieme a un cugino. LEGGI ANCHE => Diciottenne scomparsa, si teme il peggio: si indaga sui genitori per omicidio Nella giornata di ieri il ministro della Giustizia Cartabia ha richiesto l’estradizione di entrambi i genitori, accusati di aver pianificato l’omicidio della figlia, il cui esecutore materiale sarebbe lo zio, arrestato in questi giorni a Parigi. LEGGI ANCHE ...

