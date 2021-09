Cade dal quarto piano mentre sistema le tende. Morta sul colpo la moglie dell’ex allenatore (Di venerdì 24 settembre 2021) Tragico indicente domestico a Genova in un’abitazione di via Fabrizi, tra i quartieri di quarto e Quinto. Una donna di 73 anni è precipitata dal quarto piano dell’abitazione finendo all’interno di un giardino: è Morta sul colpo. A perdere la vita Angela Maria Gattavara, la moglie dell’ex allenatore di Livorno, Verona e Genoa Attilio Perotti. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Nervi insieme ai vigili del fuoco. I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Tragico indicente domestico a Genova in un’abitazione di via Fabrizi, tra i quartieri die Quinto. Una donna di 73 anni è precipitata daldell’abitazione finendo all’interno di un giardino: èsul. A perdere la vita Angela Maria Gattavara, ladi Livorno, Verona e Genoa Attilio Perotti. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Nervi insieme ai vigili del fuoco. I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala perre una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso ...

