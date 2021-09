Bimba di 10 anni abusata e picchiata con un tubo di gomma, botte al fratellino: arrestato patrigno (Di venerdì 24 settembre 2021) Bimba di 10 anni abusata e picchiata con un tubo di gomma, botte al fratellino. Un uomo di 40 anni pluripregiudicato è stato arrestato in provincia di Agrigento con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dei figli della compagna. In particolare, avrebbe molestato e picchiato con un tubo di gomma la figliastra da quando aveva solo 10 anni e sottomesso il fratellino di 8. Orrore a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni della figlia della compagna. La vittima, da quando aveva ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 24 settembre 2021)di 10con undial. Un uomo di 40pluripregiudicato è statoin provincia di Agrigento con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai ddei figli della compagna. In particolare, avrebbe molestato e picchiato con undila figliastra da quando aveva solo 10e sottomesso ildi 8. Orrore a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 40è statoper violenza sessuale ai ddella figlia della compagna. La vittima, da quando aveva ...

solops : Bimba di 6 anni si addormenta sullo scuolabus e si sveglia al deposito ad Agliè - mentalba25 : @bomholona @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Cioe mi sembra surreale anche nel scrivervi perché o siete senza cervel… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Abusi in garage su una bimba di 2 anni: in carcere un 60enne - mattinodinapoli : Abusi in garage su una bimba di 2 anni: in carcere un 60enne - quotidianopiem : Bimba di 6 anni si addormenta sullo scuolabus e si sveglia al deposito ad Agliè -