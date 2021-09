Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? (Di venerdì 24 settembre 2021) Il ritorno di Max Allegri, che lo ha accolto giovanissimo a Torino e introdotto nel calcio italiano, sembrava il modo più naturale per fargli rivedere la luce in fondo al tunnel. E invece Rodrigo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Il ritorno di Max, che lo ha accolto giovanissimo a Torino e introdotto nel calcio italiano, sembrava il modo più naturale per fargli rivedere la luce in fondo al tunnel. E invece Rodrigo ...

Advertising

Gazzetta_it : Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? - norma_ovelar : RT @Gazzetta_it: Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? - sportli26181512 : Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri?: Bentancur si è perso: perché non funziona nella J… -