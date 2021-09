Autodromo Imola: obiettivo presenza fissa in Formula Uno (Di venerdì 24 settembre 2021) Imola non vuole essere un mordi e fuggi per la Formula Uno. Dopo due stagioni come appuntamento “di ripiego” per gare cancellate, l’Autodromo del Santerno vuole tornare come tappa fissa del circus. In questi giorni, i gestori del tracciato stanno trattando con Liberty Media per un posto in calendario, ed avranno il supporto politico della regione Emilia Romagna. Ed è questa, forse, la grande novità di questi ultimi tempi. La Regione supporta il ritorno di Imola in Formula Uno? Sembrano lontani i tempi in cui una certa parte politica aveva guardato l’Autodromo con disprezzo, proponendo addirittura di demolirlo e trasformarlo in un parcheggio! Oggi, sembra proprio che l’amministrazione pubblica voglia appoggiare la struttura verso il grande rilancio internazionale. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)non vuole essere un mordi e fuggi per laUno. Dopo due stagioni come appuntamento “di ripiego” per gare cancellate, l’del Santerno vuole tornare come tappadel circus. In questi giorni, i gestori del tracciato stanno trattando con Liberty Media per un posto in calendario, ed avranno il supporto politico della regione Emilia Romagna. Ed è questa, forse, la grande novità di questi ultimi tempi. La Regione supporta il ritorno diinUno? Sembrano lontani i tempi in cui una certa parte politica aveva guardato l’con disprezzo, proponendo addirittura di demolirlo e trasformarlo in un parcheggio! Oggi, sembra proprio che l’amministrazione pubblica voglia appoggiare la struttura verso il grande rilancio internazionale. ...

