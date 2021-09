ASCOLTITV 23 SETTEMBRE 2021 | FINO ALL’ULTIMO BATTITO 20 | 4% DOPPIA STAR IN THE STAR 11 | 5% | DRITTO E ROVESCIO 6% | IL PARADISO OLTRE IL 18%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 24 settembre 2021) ASCOLTI TV 23· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1127 21.00UnoMattina – 946 19.70Storie Italiane – 814 18.70Storie Italiane – 888 16.50E’ Sempre Mezzogiorno – 1559 15.50Tg1 – 3133 23.25Oggi è un Altro Giorno – 1492 12.89delle Signore – 1651 18.21Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1359 16.32Vita in Diretta – 1482 17.90Cerimonia Quirinale – 1332 14.20Vita in Diretta – 2224 15.60Tg1 – 4157 20.10Soliti Ignoti – 4345 19.05– 3885 20.40 x x xPorta a Porta – 658 8.90 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 – xMattino 5 – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – 1714 19.43 + 1372 14.85Love is in the Air – 1416 17.12Pomeriggio 5 – ...