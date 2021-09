Approvato il Dl Green Pass, Bellanova: “Garantita una maggiore sicurezza” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – Con il voto di ieri in Senato, il parlamento ha Approvato il Dl Green Pass: si conferma l’obbligo della certificazione nelle scuole, nelle università e sui trasporti a lunga percorrenza. Soddisfatta Teresa Bellanova (foto) di Italia Viva: “Con la certificazione si garantisce una maggiore sicurezza, tutelando la salute di tutte le cittadine e i cittadini, e si ribadisce l’importanza del vaccino come strumento irrinunciabile nella nostra lotta contro il virus, per tornare a vivere la nostra quotidianità al meglio, senza paura”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – Con il voto di ieri in Senato, il parlamento hail Dl: si conferma l’obbligo della certificazione nelle scuole, nelle università e sui trasporti a lunga percorrenza. Soddisfatta Teresa(foto) di Italia Viva: “Con la certificazione si garantisce una, tutelando la salute di tutte le cittadine e i cittadini, e si ribadisce l’importanza del vaccino come strumento irrinunciabile nella nostra lotta contro il virus, per tornare a vivere la nostra quotidianità al meglio, senza paura”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - SkyTG24 : #GreenPass, il #Cdm ha approvato all'unanimità il nuovo testo di legge che estende, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2… - Xiao_yu_feng : @reddoneh In realtà è stato approvato un odg in quella data, e la circolare deve ancora uscire. Sembrerebbe cmq che… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Il secondo decreto green pass è stato approvato alla Camera con la questione di fiducia: il servizio è di @tommigiuntella #ag… -