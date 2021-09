Alonso, Sochi difficile sul bagnato: "Non vogliamo il bis di Spa" (Di venerdì 24 settembre 2021) A seguire le previsioni meteo, quella odierna sarà la giornata migliore del week end a Sochi . Rischio pioggia solo dalla sera, poi sarà un sabato difficilissimo, tra libere 3 e qualifiche sulle quali ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021) A seguire le previsioni meteo, quella odierna sarà la giornata migliore del week end a. Rischio pioggia solo dalla sera, poi sarà un sabato difficilissimo, tra libere 3 e qualifiche sulle quali ...

F1 - Ferrari, numeri e curiosità sul prossimo GP di Russia La velocità di punta in km/h più alta mai misurata al Sochi Autodrom. A raggiungerla il finlandese ... Nel 2010 Fernando Alonso conquista a Singapore il primo e finora unico Grand Chelem della carriera. ...

Alonso, Sochi difficile sul bagnato: "Non vogliamo il bis di Spa" Autosprint.it Alonso, Sochi difficile sul bagnato: "Non vogliamo il bis di Spa" Le previsioni meteo indicano un week end sotto la pioggia, battente al sabato un po' meno in gara. Alonso ricorda l'esperienza del 2015, quando le monoposto girarono nelle libere 2 con pista bagnata ...

F1, Fernando Alonso spera in un colpo di fortuna Fernando Alonso spera di conquistare un podio prima della fine della stagione: “Penso che siamo la quinta o sesta squadra più veloce, quindi noi per ottenere il podio abbiamo davvero bisogno di una ga ...

