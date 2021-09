YouTube sta testando il download su desktop | ma non per tutti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 settembre 2021) Portaresempre con sé, all’interno del proprio laptop, sul proprio. Ok, può essere scomodo: ma cosa ne pensano le persone che, in base alla loro localizzazione geografica, non sono serviti da una connettività dati all’altezza che permette loro di visualizzare i contenuti video in tempo reale? Forse, per loro, è molto più utile riuscire a scaricare un video sul proprio computer per poi poterne fruire, senza interruzioni o rallentamenti, in un secondo momento. Per questo motivo, c’è la possibilità di faredie dei suoi video anche su: questa opzione sarà riservata, ovviamente, agli abbonati alla funzionalità premium della piattaforma. LEGGI ANCHE > Il problema dell’algoritmo diche suggerisce video non conformi alla sua policy ...