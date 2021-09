X Factor 2021, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor 2021 e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di X Factor 2021 del 23 Settembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica della puntata di X Factor del 23 Settembre in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di X Factor 15 sarà trasmessa in TV e in streaming. La nuova edizione di quest’anno del talent in onda su Sky Uno è condotta da Ludovico Tersigni, musicista e attore italiano, famoso per aver interpretato il ruolo di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuovadi Xe ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Xdel 23 Settembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladelladi Xdel 23 Settembre in TV e streaming Ladi X15 sarà trasmessa in TV e in streaming. La nuova edizione di quest’anno del talent in onda su Sky Uno è condotta da Ludovico Tersigni, musicista e attore italiano, famoso per aver interpretato il ruolo di ...

Advertising

rtl1025 : ??Tutto pronto per la prima puntata di @XFactor_Italia Oggi con noi negli studi di RTL 102.5 @MarroneEmma,… - IlContiAndrea : #Emma e #Mika a FqMagazine: “Sky ci affidi un nuovo programma, siamo una coppia ormai” Il nuovo conduttore… - AllMusicItalia : Testo e video del brano 'Bambola' di Matteo Milazzo... una canzone con cui ha tentato di conquistare Emma a… - tuttopuntotv : X Factor 2021, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #XF2021 #XF21 - GemmaCapa : Io molto proud del mio amico matte anche se non mi ascolta e non vuole farsi Twitter. ?? Sto titolo mi SPEZZA X Fac… -