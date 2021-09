Wally | il tricheco viaggiatore che è diventato un’icona dei social

Advertising

barinewstv : Il tricheco Wally torna a casa - gmolaschi : Il tricheco #Wally torna in Islanda, a casa, dopo aver percorso 5mila chilometri in Europa - via @Corriere - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Dov'è Wally? Il tricheco girovago è stato avvistato in Islanda #Islanda - CatelliRossella : ??????Wally, il tricheco girovago, avvistato in Islanda - Europa - ANSA - HenriPetronio : RT @MediasetTgcom24: Dov'è Wally? Il tricheco girovago è stato avvistato in Islanda #Islanda -

TGCOM

TGCOM

, un tricheco di 800 chili che da oltre un mese sta girovagando tra Irlanda, Francia, Spagna e Regno Unito, è stato avvistato in Islanda. Lo riferisce la Bbc. Seal Rescue Ireland, i ricercatori ...Il tricheco per la prima volta in Irlanda a marzo scorso Secondo gli studiosi il tricheco ha circa quattro anni ed è arrivato in Irlanda, nella contea di Kerry per la prima volta a marzo 2021. ...