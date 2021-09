Vita in Diretta choc, l'operatore e la giornalista vengono aggrediti. Matano interviene in diretta: 'Sono senza parole' (Di giovedì 23 settembre 2021) l'operatore e la giornalista vengono aggrediti. Alberto Matano interviene in diretta: ' Sono senza parole '. Pochi minuti fa, il conduttore del programma di Rai1 ha mostrato ai telespettatori una ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) l'e la. Albertoin: ''. Pochi minuti fa, il conduttore del programma di Rai1 ha mostrato ai telespettatori una ...

