Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 17 | 15

(Di giovedì 23 settembre 2021)DEL 23 SETTEMBREORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI PROCEDE IN COLONNA TRA TRIONFALE E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA DISAGI ALLAPER LAVORI IN CORSO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DAL CENTRO; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA; CAMBIAMO ARGOMENTO. STASERA ALLO STADIO ...