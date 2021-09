Vasco Rossi | ecco la tracklist di “Siamo qui”

Leggi su lopinionista

BOLOGNA – Con un post pubblicato sui propri canali social,ha annunciato i titoli delle dieci canzoni che saranno contenute in "qui", il suo nuovo album in uscita il pmo 12 novembre. Qui di seguito la: "XI comandamento", "L'amore l'amore", "qui", "La pioggia la domenica", "Tu ce l'hai con me", "Un respiro in più", "Ho ritrovato te", "Prendiamo il volo", "Patto con riscatto", "Una canzone d'amore buttata via". Quest'ultimo brano è già noto al pubblico del rocker di Zocca perché è stato lanciato lo scorso 1° gennaio come suo nuovo singolo.