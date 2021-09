Uomini e Donne, Vanessa Spoto furiosa per le voci su Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti: ecco il commento. Che novità per Ursula Bennardo e Sossio Aruta? (Di giovedì 23 settembre 2021) Uomini e Donne: da ieri impazza sul web il gossip su un “riavvicinamento” tra l’ex tronista Massimiliano Mollicone e la sua “non-scelta” Eugenia Rigotti. Naturalmente Vanessa Spoto, la corteggiatrice con cui il ragazzo aveva deciso di uscire dalla trasmissione e con cui recentemente ha chiuso in breve tempo la relazione, non poteva esimersi dal commentare: in questo articolo vedremo come. Intanto Ursula Bennardo e Sossio Aruta, altra chiacchieratissima ex coppia (questa volta del Trono Over) del dating show di Maria De Filippi, continua a fare discutere, perciò parliamo anche di loro. Uomini e Donne: com’è nato il gossip su ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 settembre 2021): da ieri impazza sul web il gossip su un “riavvicinamento” tra l’ex tronistae la sua “non-scelta”. Naturalmente, la corteggiatrice con cui il ragazzo aveva deciso di uscire dalla trasmissione e con cui recentemente ha chiuso in breve tempo la relazione, non poteva esimersi dal commentare: in questo articolo vedremo come. Intanto, altra chiacchieratissima ex coppia (questa volta del Trono Over) del dating show di Maria De Filippi, continua a fare discutere, perciò parliamo anche di loro.: com’è nato il gossip su ...

Advertising

Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - Dorayak56884206 : RT @GuidoMattioni: Certo, il ghigno gelido e mortifero del Varano fa paura. Ma a inquietarmi di più sono i milioni di miei connazionali, uo… - fralbalu : RT @anderboz: Ecco i nostri candidati che vi abbiamo presentato anche con i video e Cv. Donne e uomini con esperienze professionali importa… -