Ue | Meritocrazia Italia | ‘si torni all’Europa dei Popoli | fatta di solidarietà e inclusione’

"Dopo un lungo stallo nella scelta della nuova guida dell'Esma, che ha lasciato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con un management ad interim dalla lunga durata, giunge la notizia della nomina del nuovo Presidente, ricaduta sulla tedesca Verena Ross, preferita al Commissario della Consob, Carmine Di Noia. Grazie al curriculum vantato e alle competenze da tutti riconosciute, il candidato Italiano per mesi è stato in cima alla lista ristretta stilata a fine 2020 per individuare la nuova guida dell'Ente europeo". Così in una nota Meritocrazia Italia. "Non può non sorgere il sospetto che le dichiarate esigenze di garanzia della parità di genere – spiega la nota – servano piuttosto a celare spinte nazionaliste, a discapito, una volta di più, del merito e delle capacità, e con tradimento della vocazione inclusiva ...

