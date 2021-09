Tunisia, il golpe ‘silenzioso’ del presidente Kais Saied: pieni poteri, decreti irrevocabili e modifiche alla Costituzione (Di giovedì 23 settembre 2021) Il presidente tunisino che tiene in mano le redini del Paese dal 25 luglio, giorno in cui ha annunciato la sospensione delle attività del Parlamento e licenziato gran parte del governo, continuerà a rimanere alla guida dello Stato nordafricano. E lo farà da solo. Se fino a oggi la road map di Kais Saied non era chiara perché mai stata esplicitata, nonostante le numerose richieste di chiarimento, ora è scritta nero su bianco su tre pagine di decreto presidenziale rese pubbliche ieri sera. Un testo breve e conciso che determina il futuro della Tunisia e sembra inaugurare, di fatto, un ritorno al passato. Le istituzioni non funzioneranno più come accadeva fino a due mesi fa e il modus operandi adottato a partire dal 26 luglio, da tanti considerato una semplice “fase di transizione”, diventerà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Iltunisino che tiene in mano le redini del Paese dal 25 luglio, giorno in cui ha annunciato la sospensione delle attività del Parlamento e licenziato gran parte del governo, continuerà a rimanereguida dello Stato nordafricano. E lo farà da solo. Se fino a oggi la road map dinon era chiara perché mai stata esplicitata, nonostante le numerose richieste di chiarimento, ora è scritta nero su bianco su tre pagine di decreto presidenziale rese pubbliche ieri sera. Un testo breve e conciso che determina il futuro dellae sembra inaugurare, di fatto, un ritorno al passato. Le istituzioni non funzioneranno più come accadeva fino a due mesi fa e il modus operandi adottato a partire dal 26 luglio, da tanti considerato una semplice “fase di transizione”, diventerà la ...

