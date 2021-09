Trovato morto in mare, il corpo di un carabiniere. Al via le indagini della Procura (Di giovedì 23 settembre 2021) Una vera tragedia che ha scioccato il Cilento. L’uomo militava da anni nella stazione dei carabinieri di Cori. Ecco cosa è successo. Incredibile quello che è accaduto solo poche ore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 settembre 2021) Una vera tragedia che ha scioccato il Cilento. L’uomo militava da anni nella stazione dei carabinieri di Cori. Ecco cosa è successo. Incredibile quello che è accaduto solo poche ore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ziggymagenta_d : altro laudano, o alcol, o che so io. Il povero Eddie fu trovato mezzo morto per una strada di Baltimora, a inizio o… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Di lei non si è saputo più nulla': Appello della mamma di Patrizia Murtas, scomparsa da #Cabras (#Oristano) il 23 set… - romatoday : #Eur, trovato cadavere in un camper - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: 'Di lei non si è saputo più nulla': Appello della mamma di Patrizia Murtas, scomparsa da #Cabras (#Oristano) il 23 set… - chilhavistorai3 : 'Di lei non si è saputo più nulla': Appello della mamma di Patrizia Murtas, scomparsa da #Cabras (#Oristano) il 23… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto Davide Pecorelli: 'Ho trovato il tesoro di Montecristo' ... l'imprenditore dato per morto per otto mesi e poi ricomparso naufrago all'isola di Montecristo, non la finisce più di giocare a stupire chi lo ascolta. Ha raccontato di aver già trovato due dei tre ...

Caso di Ponza, la sorella di Gianmarco: "C'è un supertestimone, ecco cosa ha visto" Della morte di Gianmarco Pozzi , campione di arti marziali trovato morto nell'estate 2020 sull'isola di Ponza , si è tornato a parlare al programma di Raiuno 'Storie Italiane' . E se alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele il padre del giovane, Paolo, ...

Trovato morto Henry, lo studente di 18 anni padovano La Stampa Malore mentre guida il tir, Michele Paro si accascia sul volante e muore: aveva 46 anni Si è accasciato al volante del camion. Un attimo prima che il suo cuore si fermasse per sempre, Michele è riuscito ad accostare evitando così pericolosi incidenti. La morte lo ...

Tragedia a Roma, 33enne precipita dal 6° piano: morto sul colpo Prima un ‘boato’, poi la tragica scoperta. Un ragazzo di 33 anni questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, è precipitato dal sesto piano della sua abitazione. Un ‘volo’ fatale, un impatto con il suo ...

... l'imprenditore dato perper otto mesi e poi ricomparso naufrago all'isola di Montecristo, non la finisce più di giocare a stupire chi lo ascolta. Ha raccontato di aver giàdue dei tre ...Della morte di Gianmarco Pozzi , campione di arti marzialinell'estate 2020 sull'isola di Ponza , si è tornato a parlare al programma di Raiuno 'Storie Italiane' . E se alla trasmissione condotta da Eleonora Daniele il padre del giovane, Paolo, ...Si è accasciato al volante del camion. Un attimo prima che il suo cuore si fermasse per sempre, Michele è riuscito ad accostare evitando così pericolosi incidenti. La morte lo ...Prima un ‘boato’, poi la tragica scoperta. Un ragazzo di 33 anni questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, è precipitato dal sesto piano della sua abitazione. Un ‘volo’ fatale, un impatto con il suo ...