Stadi | Costa ottimista | “A fine mese rivedremo le percentuali di capienza”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Andrea, sottosegretario del Minsitero della Salute, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della tematica “riapertura degli”. Di seguito un breve estratto delle sue dichiarazioni: “Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti, bisogna procedere con prudenza e non paura, aledinegli”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... Andrea, è . Secondo il membro del Governo bisogna agire con prudenza ma l'obiettivo è il ... bisogna procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze negli- le parole ...Napoli calcio - Andrea, Sottosegretario alla Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Andremo avanti per gradi sulle riaperture, il Governo si è assunto un impegno con un Decreto: il 30 settembre ...Il sottosegretario del Minisitero alla Salute, Andrea Costa, è tornato a parlare, a Radio Kiss Kiss, della possibilità di aprire gli stadi al 75%-80% come fase ...Il sottosegretario del Minisitero alla Salute, Andrea Costa, è tornato a parlare, a Radio Kiss Kiss, della possibilità di aprire gli stadi al 75%-80% come fase ...