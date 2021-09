Spalletti ancora capolista, Napoli da urlo: poker a Genova, spazzata via la Samp (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova (ITALPRESS) – Il Napoli espugna per la seconda volta in stagione Marassi. Dopo aver battuto il Genoa lo scorso 29 agosto, la squadra di Luciano Spalletti ha sconfitto per 4-0 la Sampdoria mantenendo saldamente la testa della classifica a punteggio pieno. La squadra campana si è confermata per l'ennesima volta bestia nera della Samp battendola per la sesta gara di fila in Serie A. I padroni di casa allenati da Roberto D'Aversa hanno invece interrotto la loro striscia positiva di tre partite (1 vittoria e 2 pareggi). ancora Osimhen ad aprire le danze nella sfida del Luigi Ferraris. Dopo aver siglato il gol di apertura nella vittoria di Udine di lunedì scorso, l'attaccante nigeriano l'ha sbloccata anche contro i blucerchiati: al 10?, l'azione era stata innescata proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)(ITALPRESS) – Ilespugna per la seconda volta in stagione Marassi. Dopo aver battuto il Genoa lo scorso 29 agosto, la squadra di Lucianoha sconfitto per 4-0 ladoria mantenendo saldamente la testa della classifica a punteggio pieno. La squadra campana si è confermata per l'ennesima volta bestia nera dellabattendola per la sesta gara di fila in Serie A. I padroni di casa allenati da Roberto D'Aversa hanno invece interrotto la loro striscia positiva di tre partite (1 vittoria e 2 pareggi).Osimhen ad aprire le danze nella sfida del Luigi Ferraris. Dopo aver siglato il gol di apertura nella vittoria di Udine di lunedì scorso, l'attaccante nigeriano l'ha sbloccata anche contro i blucerchiati: al 10?, l'azione era stata innescata proprio ...

