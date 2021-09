“Sole due squadre in lotta per lo scudetto”: le parole del giornalista (Di giovedì 23 settembre 2021) Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’attuale lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: “Credo siano due le favorite. Inter e Napoli sono in pole. I nerazzurri sono più robusti, vincono anche quando giocando male. Gli azzurri, invece, devono sfruttare il grande momento. Non sono inferiori a Juventus e Milan. Il fattore che potrà determinare questa lotta è Victor Osimhen. Con una grande stagione del centravanti il Napoli può aggiudicarsi il titolo“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Il notoFabio Ravezzani ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’attualein Serie A. Queste le sue: “Credo siano due le favorite. Inter e Napoli sono in pole. I nerazzurri sono più robusti, vincono anche quando giocando male. Gli azzurri, invece, devono sfruttare il grande momento. Non sono inferiori a Juventus e Milan. Il fattore che potrà determinare questaè Victor Osimhen. Con una grande stagione del centravanti il Napoli può aggiudicarsi il titolo“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

miyookee : @lioniedliich non lo sei don't worry ?? kanata oltre a essere un personaggio perfetto mi ha pure distrutto il cuore con due frasi sole ;___; - JosePar99810258 : RT @CeairItaly: Oggi ricade uno dei #24terminisolari, l’Equinozio d’autunno. Questo giorno divide l’autunno in due parti uguali. Dopo oggi… - ValentinaFascia : RT @ultimenotizie: Crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime do… - scarabocchio74 : @lebbrosario Ho due figli e ho sempre fatto tutto da sole e lavoro - lucertolaaa : @bocazzoneso io comunque rimango fedele ai miei due raggi di sole -

Ultime Notizie dalla rete : Sole due Tamponi, trasporti, scuola: ecco tutte le norme del Decreto green pass 2 Con l'ok definitivo del Senato è stato convertito il decreto green pass bis. Il provvedimento, varato ad agosto dal Cdm, ha esteso l'obbligo di green pass al personale scolastico e universitario, ...

Bugatti Chiron Super Sport 300+: la supercar più veloce al mondo Bugatti Chiron Super Sport 300+ sarà prodotta in sole 30 unità. In occasione del 110° anniversario ... Le modifiche apportate ai terminali di scarico, due per lato sovrapposti, all'estrattore aria ...

Fondazione Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in due settimane -41% Rai News Trattativa Stato-mafia, la sentenza: assolti gli imputati principali La sentenza della corte d’assise riunita in camera di consiglio da lunedì. A giudizio gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il bo ...

Se i cinghiali invadono le città è solo colpa nostra Negli ultimi tempi sono aumentati gli avvistamenti di intere famigliole di cinghiali a passeggio tra le strade trafficate e i centri urbani, le cui ...

Con l'ok definitivo del Senato è stato convertito il decreto green pass bis. Il provvedimento, varato ad agosto dal Cdm, ha esteso l'obbligo di green pass al personale scolastico e universitario, ...Bugatti Chiron Super Sport 300+ sarà prodotta in30 unità. In occasione del 110° anniversario ... Le modifiche apportate ai terminali di scarico,per lato sovrapposti, all'estrattore aria ...La sentenza della corte d’assise riunita in camera di consiglio da lunedì. A giudizio gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il bo ...Negli ultimi tempi sono aumentati gli avvistamenti di intere famigliole di cinghiali a passeggio tra le strade trafficate e i centri urbani, le cui ...