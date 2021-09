Sanità, De Luca: “Condanna Coscioni? Non cambia nulla” (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non cambia nulla. Nessun commento”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto ai giornalisti rispetto alla decisione della Corte d’Appello di Napoli che ha Condannato in secondo grado Enrico Coscioni, all’epoca dei fatti consigliere per la Sanità del governatore della Campani , presidente di Agenas, a due anni di reclusione (pena sospesa) per violenza privata tentata e continuata, aggravata dall’abuso di potere. L’indagine della Procura di Napoli puntava a fare luce su presunte pressioni esercitate nei confronti di tre manager della Sanità campana per indurli a dimettersi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non. Nessun commento”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha risposto ai giornalisti rispetto alla decisione della Corte d’Appello di Napoli che hato in secondo grado Enrico, all’epoca dei fatti consigliere per ladel governatore della Campani , presidente di Agenas, a due anni di reclusione (pena sospesa) per violenza privata tentata e continuata, aggravata dall’abuso di potere. L’indagine della Procura di Napoli puntava a fare luce su presunte pressioni esercitate nei confronti di tre manager dellacampana per indurli a dimettersi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Sanità, De Luca: 'Condanna #Coscioni? Non cambia nulla' ** - Nurse24it : #Lucca, carenza di #infermieri e #OSS all’#ospedale San Luca. #Uil Fpl si rivolge alla dirigenza dell’Usl Toscana… - Virus1979C : Napoli, condannato Coscioni, consigliere per la sanità del governatore De Luca - positanonews : #Cronaca #Politica Condannato ex consigliere per la Sanità di De Luca - ledtg : Luca parliamoci chiaro: se continui così la mia sanità mentale se ne va a puttane -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Luca Polo Pediatrico Regionale, De Luca: 'Lo realizzeremo in 3 anni, tempi campani non italiani' Il nuovo Polo pediatrico regionale prende forma. E' De Luca a presentare il progetto che prevede un'unica sede a Napoli Est che diventerà un'eccellenza della sanità campana per quanto riguarda le cure dei più piccoli. 480 posti letto in una struttura che ...

'Il Cuore del Feto e del Neonato', grande interesse per il sesto Meeting di medicina materno fetale di Bagnoregio Dopo i saluti del sindaco di Bagnoregio Luca Profili la sessione uno prevede una serie di incontri: S. Troiani (Perugia) su 'Gestione clinica del neonato con cardiopatia congenita', M. Arduini (...

Napoli, condannato Coscioni, consigliere per la sanità del governatore De Luca La Repubblica Il nuovo Polo pediatrico regionale prende forma. E' Dea presentare il progetto che prevede un'unica sede a Napoli Est che diventerà un'eccellenza dellacampana per quanto riguarda le cure dei più piccoli. 480 posti letto in una struttura che ...Dopo i saluti del sindaco di BagnoregioProfili la sessione uno prevede una serie di incontri: S. Troiani (Perugia) su 'Gestione clinica del neonato con cardiopatia congenita', M. Arduini (...