Sampdoria | Caputo | «Col Napoli sfrontati | ma Osimhen non perdona»

L'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo ha parlato in vista del match contro il Napoli Ciccio Caputo si racconta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: le parole dell'attaccante della Sampdoria in vista della sfida al Napoli. SFIDA – «Il Napoli è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la gara di Udine, sulla carta è la squadra più in forma, la migliore. Perché sa cosa vuole e perché è quella che ha cambiato meno. Ma noi siamo pronti». ATTEGGIAMENTO – «Sampdoria sfrontata? Questo è un fatto molto positivo, una caratteristica che il mister ci ha trasmesso e che avevo già notato guardando le partite della Sampdoria prima di venire qui. Andiamo a prendere bene gli avversari, ma sempre con ...

