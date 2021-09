Roma | rinnovo a rischio per un top player Le parole di Pinto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ha parlato pochi minuti prima della sfida frae Udinese. Lo ha fattoe fra i temi toccati, ha voluto rilasciare il suo pensiero suldi Pellegrini, tema che da giorni scuote e mette in ansia i tifosi giallorossi. “Pellegrini? Delnon voglio parlare più, quando succederà ci parleremo. Lorenzo è un bravissimo giocatore e con Mourinho e lo staff tecnico si è creata una certa empatia. Poi Lorenzo è leader con o senza fascia e siamo tutti felici per lui“. Queste le dichiarazioni del ds della, che da un lato rassicurano i tifosi perché specificano una volta di più l’importanza di avere un calciatore come Lorenzo Pellegrini in rosa, sia per i compagni di squadra che per l’ambiente capitolino. Dall’altra invece incutono timore, dal fatto che di ufficiale non c’è nulla, ci son ...